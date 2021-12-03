Источник: Рангник хочет, чтобы Роналду остался в МЮ
- Reuters
Немецкий специалист настаивает на том, чтобы Роналду остался в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.
Напомним, что 29 ноября «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был московский «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.
Ранее в РПЛ прокомментировали ситуацию с акцией фанатов клубов на матчах 17-го тура.