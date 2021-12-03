В РПЛ прокомментировали ситуацию с акцией фанатов клубов на матчах 17-го тура

Короткая ссылка
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) выступила с заявлением по поводу акции болельщиков клубов на матчах 17-го тура.
В РПЛ прокомментировали ситуацию с акцией фанатов клубов на матчах 17-го тура
  • @premierliga
  • Twitter

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — цитирует сайт РПЛ президента лиги Ашота Хачатурянца.

В заявлении также говорится о том, что 7 декабря пройдёт расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча.

Напомним, что после встречи 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» в Москве началось массовое задержание болельщиков. Фанаты клубов решили поддержать болельщиков ЦСКА и провести акцию на матчах 17-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Дзюба выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить