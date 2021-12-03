В РПЛ прокомментировали ситуацию с акцией фанатов клубов на матчах 17-го тура

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) выступила с заявлением по поводу акции болельщиков клубов на матчах 17-го тура.

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — цитирует сайт РПЛ президента лиги Ашота Хачатурянца.

В заявлении также говорится о том, что 7 декабря пройдёт расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча.

Напомним, что после встречи 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» в Москве началось массовое задержание болельщиков. Фанаты клубов решили поддержать болельщиков ЦСКА и провести акцию на матчах 17-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Дзюба выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».