Дзюба выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»

Короткая ссылка
Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и «Ростова» на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»
  • РИА Новости

В составе петербургской команды с первых минут на поле появятся Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Кладуиньо, Малком и Дзюба.

У ростовской команды в старте выйдут Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз и Комличенко.

Напомним, что матч между командами пройдёт 3 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 по мск.

Ранее Захарян назвал лидеров сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить