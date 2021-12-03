Дзюба выйдет в стартовом составе на матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и «Ростова» на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе петербургской команды с первых минут на поле появятся Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Кладуиньо, Малком и Дзюба.

У ростовской команды в старте выйдут Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз и Комличенко.

Напомним, что матч между командами пройдёт 3 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 по мск.

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