Захарян назвал лидеров сборной России по футболу

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Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о лидерах в национальной команде.
Захарян назвал лидеров сборной России по футболу
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«Особенно выделяются Баринов и Джикия. Они главные лидеры. Но вообще в раздевалке каждый может взять слово», — цитирует Захаряна Sport24.

Он также рассказал, что заключительный матч группового раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1) смотрел дома с родителями.

«Автогол — ну, такое случается, просто неудачный момент. Ничего страшного в этом нет. Мы сможем пройти в стыках оба раунда», — добавил Захарян.

Напомним, что Польша стала соперником сборной России в стыках ЧМ-2022. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия и сыграет дома 29 марта.

Ранее Захарян заявил, что его посещают мысли о Европе, но он кайфует в «Динамо».

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