Захарян: меня посещают мысли о Европе, но я кайфую в «Динамо»

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о желании перейти в европейский клуб.

«У меня контракт с «Динамо». Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю — сконцентрирован на «Динамо», — цитирует Захаряна Sport24.

Он также добавил, что хотел бы играть в Испании. При этом футболист отметил, что вокруг него много разговоров о переезде в Европу, но нет определённых предложений.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян сыграл за «Динамо» 15 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

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