Гаджиев назвал трёх китов, на которых держится футбол

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев назвал основные критерии, которые нужны для успеха клуба.
Гаджиев назвал трёх китов, на которых держится футбол
  • РИА Новости

«Ведь что определяет успешность — организация и финансирование. Команда может добиться успеха только в том случае, если клуб имеет свободные деньги для покупки игроков, если клуб имеет традиции (как у «Реала» или «Манчестер Юнайтед»). Ведь если есть традиции, значит, клуб хорошо организован. И ещё: если у руля клуба стоят люди понимающие футбол. Вот три кита успеха. Свободных денег, которые требуются, в наших клубах нет. Если игрок стоит 100 млн, нам надо заплатить 300, чтобы он согласился к нам прийти», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он также привёл в пример конкретный российский клуб с хорошим руководителем.

«Порой руководители не понимают. Есть и грамотные. Вот, долго возглавлял ЦСКА Гиннер, вот он понимает. Поэтому ЦСКА в своё время и Кубок выиграл. Есть и не на своём месте люди, которые делают массу ошибок. Имена не буду называть», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что в этом году нам повезло, мы выиграли три матча в еврокубках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить