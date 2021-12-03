Гаджиев назвал трёх китов, на которых держится футбол

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев назвал основные критерии, которые нужны для успеха клуба.

«Ведь что определяет успешность — организация и финансирование. Команда может добиться успеха только в том случае, если клуб имеет свободные деньги для покупки игроков, если клуб имеет традиции (как у «Реала» или «Манчестер Юнайтед»). Ведь если есть традиции, значит, клуб хорошо организован. И ещё: если у руля клуба стоят люди понимающие футбол. Вот три кита успеха. Свободных денег, которые требуются, в наших клубах нет. Если игрок стоит 100 млн, нам надо заплатить 300, чтобы он согласился к нам прийти», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он также привёл в пример конкретный российский клуб с хорошим руководителем.

«Порой руководители не понимают. Есть и грамотные. Вот, долго возглавлял ЦСКА Гиннер, вот он понимает. Поэтому ЦСКА в своё время и Кубок выиграл. Есть и не на своём месте люди, которые делают массу ошибок. Имена не буду называть», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что в этом году нам повезло, мы выиграли три матча в еврокубках.