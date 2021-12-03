Гаджиев: в этом году нам повезло, мы выиграли три матча в еврокубках

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев рассказал, почему российский футбол отстаёт от европейского.

«Ничтожно мало. У нас из своих воспитанников в топ-500 Европы только четверо входят: Артём Дзюба, Александр Головин, Александр Соболев и Антон Заболотный. Поэтому нам нужно прежде всего заниматься воспитанием своих мальчишек. Когда мы будем их развивать в большом количестве и качественно готовить игроков, и тогда, может быть, отдельные звездочки будут достигать европейского и мирового уровня. И тогда мы сможем конкурировать. Во всех остальных случаях мы не сможем этого сделать», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он также сравнил российский и европейский футболы.

«У европейских клубов бюджеты в несколько раз больше. За сколько купят наш «Зенит»? Какова его цена трансферная? Она ничтожна по сравнению с ценой любого из евроклубов. Да, в этом смысле «Зенит» вырос значительно за последние 10 — 15 лет, но отставание от топов только увеличивается. Ещё 15 лет назад мы могли конкурировать, то сейчас это невозможно. Европейские лиги развиваются более быстрыми темпами. А мы 20 игр играем, одну выигрываем. Ну, в этом году ещё повезло: три выиграли», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что клубы РПЛ покупают игроков третьей категории.