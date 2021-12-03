Гаджиев: клубы РПЛ покупают игроков третьей категории

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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев высказался о неудачах петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА, а также рассказал, почему российские клубы не могут бороться в еврокубках.
Гаджиев: клубы РПЛ покупают игроков третьей категории
  • Reuters

«Снимать Семака за неудачу в Лиге чемпионов? А что, «Зенит» сильнее «Ливерпуля», сильнее «Барселоны», половины АПЛ? Он что, более мощный? Более сильный? Более организованный? На каком основании там должны быть успехи?» — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он также рассказал, в чём проблема «Зенита».

«У нас в тренерах проблема самая незначительная. Вот вы сравните с клубами, которые я назвал, с теми, кто борется за Еврокубки: лидерами испанского, французского чемпионата… ПСЖ, «Челси»… С кем из них может сравниться «Зенит»? Ни с кем. Потому что команда — это такая вещь, которая целиком и полностью зависит от клуба. Вот есть у нас «Уфа». Она очень хорошо организована, Шамиль Камилович — прекрасный руководитель, они воспитывают игроков, продают их, Александра Зинченко продали даже в «Ман Сити». Но «Уфа» не может претендовать на чемпионство в России. Этот клуб не может создать команду мощную. Кто придёт к нам в чемпионат из топовых игроков? Вот из Испании ушли Роналду и Месси. Могли ли они прийти к нам в «Зенит»? Нет, конечно. У нас третья рука. Мы покупаем игроков третьей категории. Первую категорию покупают «Бавария», «Челси», «Ман Сити», «Реал» и прочие. Потом идёт вторая группа, которая берёт себе вторую категорию. Нам же достаётся только третья или четвёртая. А играют игроки на поле. Тренер может только их организовать, физически подготовить, психологически настроить на борьбу. Вот и всё», — добавил Гаджиев.

Ранее Шварц заявил, что не против встреч футболистов с тренером сборной России Карпиным.

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