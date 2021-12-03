Шварц заявил, что не против встреч футболистов с тренером сборной России Карпиным

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился своим мнением о неформальных встречах футболистов с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Если говорить о неформальном общении футболистов с Карпиным, я не имею ничего против. Данная встреча никак не повлияла на ход нашей подготовки к следующей игре. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Сборная России находится на важном этапе, вашей команде предстоят серьёзные матчи», — заявил Шварц на пресс-конференции.

30 ноября в Москве состоялась встреча футболистов сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. В числе участников встречи были и игроки «Динамо».

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» встретится с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт поединка — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА.