Шварц заявил, что не против встреч футболистов с тренером сборной России Карпиным
- Reuters
«Если говорить о неформальном общении футболистов с Карпиным, я не имею ничего против. Данная встреча никак не повлияла на ход нашей подготовки к следующей игре. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Сборная России находится на важном этапе, вашей команде предстоят серьёзные матчи», — заявил Шварц на пресс-конференции.
30 ноября в Москве состоялась встреча футболистов сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. В числе участников встречи были и игроки «Динамо».
Матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» встретится с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт поединка — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА.