Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА

Объединение болельщиков московского «Динамо» присоединится к акции в поддержку фанатов столичного ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Событие в матче ЦСКА — «Зенит» получило широкую огласку, затронув не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка. Фанатами ЦСКА было принято решение покинуть фанатскую трибуну в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с движением армейцев считаем необходимым также покинуть трибуну D после первого тайма игры с «Уфой». Мы уважаем и верим в нашу команду, однако не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться каждый из нас! Фанат — не преступник! Одна жизнь — одна команда!» — гласит заявление объединения болельщиков «Династия».

Также к акции присоединились «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Крылья Советов» и другие команды РПЛ.

После матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков команды хозяев. Вероятной причиной стало использование пиротехники в концовке игры. Было задержано порядка 408 болельщиков.

Ранее фанаты ЦСКА выступили с обращением, признав неправоту в высказываниях в адрес клуба.