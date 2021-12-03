Фанаты ЦСКА выступили с обращением, признав неправоту в высказываниях в адрес клуба

Объединение активных болельщиков московского ЦСКА «Люди в чёрном» сделало заявление по поводу массовых задержаний фанатов команды после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).

«ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду, признавать свои ошибки. Признаём, что изначально мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в своих высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА. Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах полиции, мы оказались в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также были оперативно предоставлены адвокаты на судебные слушания по возбуждённым административным делам. Активная юридическая поддержка также будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий. Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это то, что всегда отличало нас от прочих клубов и болельщиков. Пока мы едины, мы непобедимы!» — гласит пост фанатского объединения ЦСКА «Люди в чёрном» в Telegram-канале.

Фанаты ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу в концовке матча 16-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:2). После матча полиция заблокировала фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». К стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Задержания проводились в неспешном темпе, потому часть болельщиков оставались на стадионе до поздней ночи. После инцидента фанаты ЦСКА обвинили клуб в бездействии в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча с «Ростовом».