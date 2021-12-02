Фанаты «Зенита» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча с «Ростовом»

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Болельщики «Зенита» из Санкт-Петербурга в знак протеста покинут стадион во время матча 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Фанаты «Зенита» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча с «Ростовом»
  • Reuters

«В знак солидарности с фанатами «ЦСКА» мы на 60-й минуте матча уйдём с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему», — говорится в сообщении объединения болельщиков «Зенита».

Протест связан с действиями правоохранительных органов в отношении фанатов.

Протест также уже поддержали фанаты самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее в КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит».

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