Фанаты «Зенита» поддержат протест болельщиков ЦСКА во время матча с «Ростовом»
- Reuters
«В знак солидарности с фанатами «ЦСКА» мы на 60-й минуте матча уйдём с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему», — говорится в сообщении объединения болельщиков «Зенита».
Протест связан с действиями правоохранительных органов в отношении фанатов.
Протест также уже поддержали фанаты самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».
Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.
Ранее в КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит».