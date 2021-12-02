В КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о рассмотрении инцидента с болельщиками на матче 16-го тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».
В КДК РФС рассказали о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА — «Зенит»
  • РИА Новости

«Начали рассмотрение вопроса по матчу ЦСКА — «Зенит». От ЦСКА был юрист клуба, руководитель по безопасности. В процессе заседания установили, что мы не имеем официального заключения от РПЛ, справки от МВД, заключения по системе видеонаблюдения. Также мы не имеем заключения по пиротехнике: каким образом такое количество пиротехники попало на стадион. Очень много вопросов не выяснено», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По его словам, было принято решение, что необходимо заключение по инциденту от комитета РФС по безопасности, заседание которого состоится 7 декабря. 

«Сегодня посчитали решение преждевременным. Перенесли заседание рассмотрения рапорта до представления результатов рассмотрения на комитете РФС по безопасности инцидентов по данному матчу. Когда у КДК будут все доказательства, тогда будет полное основание для объективного и правильного принятия решения. Заседание КДК будет 9-го числа. Надеюсь, мы в полном объёме рассмотрим весь рапорт по этому матчу»,  — добавил Григорьянц.

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов».

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