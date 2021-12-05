Тарасова: Рудковская уже многое испортила в работе Плющенко

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко, который в настоящее время тренирует детей в своей академии.

«Он молодец, сейчас смотрю, у него маленькие дети хорошие. Будет работать — будут у него и результаты. Постепенно, это не то, что сразу взять. О противостоянии Плющенко и Тутберидзе сейчас смешно даже говорить. Этери — это выдающийся тренер, а Женя — начинающий. Может быть, Рудковская решила, что переманивать именитых фигуристок будет полезнее для раскрутки. Однако это неправильно, это смешно. О чём говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа и действия. Когда она это поймет, то поздно не будет. Однако она ему уже многое испортила. Я вижу, что Плющенко хорошо работает, и это констатирую. А когда будет результат, тогда будет результат. Ему ничего не мешает, необходимо время», — заявила Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ. 

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером и супругой Плющенко. 

В прошлом сезоне из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алёна Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. Не добившись высоких результатов с новым тренером, обе фигуристки вернулись к своей прежней наставнице.

Ранее Рудковская трогательно обратилась к Туктамышевой после этапа Гран-при в Сочи.

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