Рудковская трогательно обратилась к Туктамышевой после этапа Гран-при в Сочи

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко Яна Рудковская обратилась к фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Лиза, борись! Болеем за тебя», — написала Рудковская в комментариях Instagram.

Напомним, что фигуристка дважды завоевала медали на этапах Гран-при в Канаде и России и вышла в финал серии. Финальный турнир пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Впервые в истории финала Гран-при на турнире выступят сразу пять россиянок: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

Ранее итальянская фигуристка заявила, что «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет.