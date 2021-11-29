Рудковская трогательно обратилась к Туктамышевой после этапа Гран-при в Сочи
- РИА Новости
«Лиза, борись! Болеем за тебя», — написала Рудковская в комментариях Instagram.
Напомним, что фигуристка дважды завоевала медали на этапах Гран-при в Канаде и России и вышла в финал серии. Финальный турнир пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.
Впервые в истории финала Гран-при на турнире выступят сразу пять россиянок: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.
Ранее итальянская фигуристка заявила, что «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет.