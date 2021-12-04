Гол Промеса в меньшинстве на 87-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Ахматом» в РПЛ

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Московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Промеса в меньшинстве на 87-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Ахматом» в РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Красно-белые вышли вперёд на 13-й минуте игры после гола Виктора Мозеса, а на 30-й хозяева остались в меньшинстве — Александр Соболев был удалён после грубого нарушения на Игоре Коновалове. Гости ответили голом в компенсированное к первому тайму время — отличился Даниил Уткин. 

На 87-й минуте «Спартак» вырвал победу — Квинси Промес забил после передачи Романа Зобнина.

Таким образом, подопечные Руя Витории прервали шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Примечательно, что в последний раз москвичи побеждали тоже «Ахмат» (1:0).

«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (24) занимает седьмую строчку.

Ранее арбитр Игорь Федотов назвал правильным удаление Соболева в матче с «Ахматом».

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