Арбитр Федотов назвал правильным удаление Соболева в матче с «Ахматом»
- РИА Новости
«Ошибается Мешков. Сиденков правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде. Соболев совершает серьёзное нарушение правил, которое карается прямой красной карточкой. Правильное решение: красная карточка», — написал Федотов в Twitter.
Ранее сообщалось, что Соболева удалили в матче с «Ахматом» после вмешательства VAR на 32-й минуте игры.
Судья Виталий Мешков сначала не усмотрел в эпизоде нарушения, однако, проанализировав видеоповтор после подсказки ассистентов VAR, показал Соболеву красную карточку.