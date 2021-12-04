Арбитр Федотов назвал правильным удаление Соболева в матче с «Ахматом»

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на удаление нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

«Ошибается Мешков. Сиденков правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде. Соболев совершает серьёзное нарушение правил, которое карается прямой красной карточкой. Правильное решение: красная карточка», — написал Федотов в Twitter.

Ранее сообщалось, что Соболева удалили в матче с «Ахматом» после вмешательства VAR на 32-й минуте игры.

Судья Виталий Мешков сначала не усмотрел в эпизоде нарушения, однако, проанализировав видеоповтор после подсказки ассистентов VAR, показал Соболеву красную карточку.