Фомин рассказал, как изменилась сборная России при Карпине

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что изменилось в сборной России по футболу при Валерии Карпине.

«При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером. Стало больше теории — почти как в «Динамо», до и после тренировки. С питанием строже теперь», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

По словам 24-летнего хавбека, Карпин много общается с игроками сборной, интересуется мнением футболистов.

«Конечно, при таком общении люди ближе становятся», — добавил он.

Вместе с тем Фомин признался, что не почувствовал сложностей с отказом от сахара, которого требует главный тренер.

«Для меня это не было проблемой — и так стараюсь следить за питанием», — рассказал Фомин.

Карпин 30 ноября пообщался с футболистами сборной в одном из отелей Москвы. Игроки санкт-петербургского «Зенита» пропустили собрание.

Ранее Карпин заявил, что сборная России может не только отбиваться, но и играть в футбол.