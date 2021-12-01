Карпин: сборная России может не только отбиваться, но и играть в футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды в стыковом турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Даёт надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Моя задача — добиться этого», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По словам Карпина, встреча с футболистами сборной 30 ноября в одном из отелей Москвы подтвердила, что добиться выхода на ЧМ-2022 возможно.

«Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться», — добавил он.

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что Карпин вызовет в сборную Захаряна и Тюкавина на стыки.