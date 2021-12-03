Усачёва планирует выступить в текущем сезоне, несмотря на травму

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о восстановлении после травмы, полученной на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии — NHR Trophy.

«Лечение сейчас — просто покой. Осталось недели две. Сейчас почти половина восстановительного срока прошла. Потом будет ещё обследование. Утверждать пока не могу, но хочу выйти на соревнования в этом сезоне и сделаю всё возможное для этого», — цитирует Усачёву «Матч ТВ».

Она также рассказала, что её вместе с врачом Филиппом Шветским отправили на скорой в больницу в Японии. Усачёва не смогла улететь в Россию сразу после получения травмы из-за заранее купленных билетов.

Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса.

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