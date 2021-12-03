Загитова рассказала о планах на будущее

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, в какой сфере хотела бы развиваться.
Загитова рассказала о планах на будущее
  • РИА Новости

«Мне нравится и в сфере журналистики, и телевидение. И естественно, быть тренером. Думаю, передавать опыт младшему поколению — это очень достойно, и для меня это важно», — сказала фигуристка в интервью YouTube-каналу Cafecito con Masha.

Напомним, что Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она неудачно выступила в финале Гран-при, где заняла последнее место. В настоящий момент она выступает в роли ведущей на проекте «Ледниковый период», а также получает образование.

Ранее Медведева рассказала, как переживала поражение от Загитовой на ОИ-2018.

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