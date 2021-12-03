Медведева рассказала, как переживала поражение от Загитовой на ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какие чувства у неё вызвала серебряная медаль зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Если говорить о моей серебряной олимпийской медали, то, может, это и к лучшему, что оно так сложилось? Если сейчас я делаю что-то, то где-то в глубине души я всегда чувствую, что этого недостаточно. На протяжении этих четырёх лет я всегда ощущала, что чего-то не хватает, что что-то недостаточно делаю хорошо. Именно это даёт мне силы идти вперёд, мотивацию становиться лучше. Первые несколько лет это чувство раздражало меня — я не чувствовала себя полноценной и счастливой. Однако теперь я трансформировала это ощущение. Конечно, оно всё ещё никуда не ушло. Думаю, что и не уйдёт до конца жизни. Илья Авербух — серебряный призёр Олимпиады и Брайан Орсер — дважды серебряный призёр говорили мне, что ты всегда будешь думать об этом, всегда чувствовать, что чего-то не хватает, чтобы быть лучшим», — цитирует Медведеву Olympics.

Также российская фигуристка рассказала, как научилась справляться с этим чувством.

Я подружилась с этим ощущением. Думаю, что оно будет двигать меня вперёд. Я не считаю, что перфекционизм — правильное слово для этого. Перфекционистов всегда раздражает то, что они делают. Я же радуюсь тому, что я делаю. Может быть, получается не идеально, но я всегда стараюсь быть лучше и лучше во всём, что я делаю в жизни. И дело не в том, чтобы сделать идеально, а в том, чтобы становиться лучше», — добавила Медведева.

На Олимпийских играх 2018 года россиянка проиграла борьбу за золотую медаль своей соотечественнице Алине Загитовой.

Ранее Медведева заявила, что российское фигурное катание сделало большой рывок за очень короткое время.