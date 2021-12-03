Медведева: российское фигурное катание сделало большой рывок за очень короткое время

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о нынешнем поколении российских фигуристок.
Медведева: российское фигурное катание сделало большой рывок за очень короткое время
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Российское фигурное катание сейчас находится на высочайшем уровне за всю историю его существования. Девчонки сейчас способны выполнять действительно сумасшедшие вещи. Я выступала на чемпионатах мира, когда мне было 16—17 лет (и в 18 тоже, однако я имею в виду те, когда я побеждала). Тогда было достаточно сделать два каскада с двумя тройными прыжками при условии чистого проката. И всё. А они сейчас делают что-то потрясающее! Я подобного и представить себе не могла. Российское фигурное катание сделало большой рывок за очень короткое время. Я горда тем, что мы живём в одно время с этими фигуристками, поскольку они сейчас действительно пишут золотую историю нашего вида спорта», — цитирует Медведеву Olympics.

Ранее Трусова заявила о намерении принять участие в чемпионате России.

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