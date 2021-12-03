Трусова заявила о намерении принять участие в чемпионате России

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что собирается выступить на чемпионате страны.
Трусова заявила о намерении принять участие в чемпионате России
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Ключевым для меня сейчас является подготовка к чемпионату России. Да, я восстанавливаюсь, тренируюсь», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

17-летняя фигуристка с травмой выиграла Гран-при США, однако не сумела выступить на этапе в Японии.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря 2021 года.

Ранее в ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить