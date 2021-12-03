Трусова заявила о намерении принять участие в чемпионате России

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что собирается выступить на чемпионате страны.

«Ключевым для меня сейчас является подготовка к чемпионату России. Да, я восстанавливаюсь, тренируюсь», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

17-летняя фигуристка с травмой выиграла Гран-при США, однако не сумела выступить на этапе в Японии.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря 2021 года.

Ранее в ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз.