Трусова заявила о намерении принять участие в чемпионате России
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«Ключевым для меня сейчас является подготовка к чемпионату России. Да, я восстанавливаюсь, тренируюсь», — заявила Трусова в эфире Первого канала.
17-летняя фигуристка с травмой выиграла Гран-при США, однако не сумела выступить на этапе в Японии.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря 2021 года.
Ранее в ФФККР отреагировали на предложение Норвегии повысить возрастной ценз.