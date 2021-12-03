В Москве 6 и 7 декабря пройдёт чемпионат России по кибатлетике

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В Москве 6 и 7 декабря пройдёт чемпионат России по кибатлетике — первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Участники соревнований будут на скорость проходить трассы с использованием разработок столичных инноваторов. Среди подобных разработок — бионические протезы рук и ног, экзоскелеты, а также коляски с электроприводом и нейроинтерфейсом.

Для каждой категории кибатлетов подготовили свою трассу с препятствиями. Отборочные старты состоятся 6 декабря, а 7 декабря пройдут полуфиналы и финалы.

«На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Желаем каждому успешно выступить и порадовать своих болельщиков», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В июле сайт «Янтарный край» сообщал, что в Балтийске (Калининградская область) в десятый раз состоялась регата в рамках проекта «Паруса духа» — мероприятие собрало около 150 человек с инвалидностью.

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