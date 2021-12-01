Sport24: вратарь «Факела» Свинов перейдёт в «Спартак»

Короткая ссылка
Вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов продолжит свою карьеру в московском «Спартаке».
Sport24: вратарь «Факела» Свинов перейдёт в «Спартак»
  • © ФК «Факел» Воронеж
  • vk.com

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 2 декабря футболист пройдёт медосмотр для «Спартака». Контракт с клубом пока не подписан, в настоящий момент стороны согласовывают последние детали. Красно-белые заплатят за вратаря 20 млн рублей.

В нынешнем сезоне Свинов провёл 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча. Контракт голкипера с воронежским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее «Спартак» сообщил об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить