Sport24: вратарь «Факела» Свинов перейдёт в «Спартак»

Вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов продолжит свою карьеру в московском «Спартаке».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 2 декабря футболист пройдёт медосмотр для «Спартака». Контракт с клубом пока не подписан, в настоящий момент стороны согласовывают последние детали. Красно-белые заплатят за вратаря 20 млн рублей.

В нынешнем сезоне Свинов провёл 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча. Контракт голкипера с воронежским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее «Спартак» сообщил об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве.