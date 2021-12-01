«Спартак» сообщил об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска болельщиков до 70% от общей вместимости стадиона.
«Спартак» сообщил об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве
  • © spartak.com

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости стадиона — при наличии QR-кодов вакцинированных граждан или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет пристально следить за соблюдением всех правил», — заявил Зеленов.

Изначально власти Москвы установили квоту посещаемости матчей Российской премьер-лиги по футболу до конца 2021 года на уровне 30%.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке футболиста клуба «Ян Регенсбург» Безушкова.

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