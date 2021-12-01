«Чемпионат»: «Спартак» ведёт переговоры о покупке футболиста «Ян Регенсбург» Безушкова
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, 24-летний полузащитник также имеет право получить российский паспорт, поскольку его отец родом из Новосибирска, а мать — из Казахстана.
В сезоне-2021/22 Безушков провёл за «Ян Регенсбург» 16 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативных передачи. Действующий контракт полузащитника истекает в июне 2022 года.
Ранее Соболев опроверг информацию о том, что он «сливал» Виторию.