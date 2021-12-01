Соболев опроверг информацию о том, что он «сливал» Виторию

Российский форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере столичного клуба Руе Витории.

«У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Это полный бред», — цитирует Соболева RG.ru.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. При этом московский клуб лидирует в группе С Лиги Европы УЕФА (семь очков).

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