Соболев опроверг информацию о том, что он «сливал» Виторию
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Это полный бред», — цитирует Соболева RG.ru.
По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. При этом московский клуб лидирует в группе С Лиги Европы УЕФА (семь очков).
Ранее Дмитрий Черышев оценил дебют Иосифова за основную команду «Вильярреала».