Дмитрий Черышев оценил дебют Иосифова за основную команду «Вильярреала»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, оценил дебют российского нападающего Никиты Иосифова в испанском «Вильярреале».

«Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как «Вильярреал». Мне приятно, что у мальчишки появился шанс и он его использовал. Никита старается добиваться места в стартовом составе», — цитирует Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в клубе высокая конкуренция. Бывший футболист отметил, что наставник на тренировках следит за самоотдачей игрока.

«Никита старается, как и Денис Черышев. Любая игра у моего сына была сродни последней. Мне приятно, что Никита старается показывать свой уровень и решает свои огромные задачи», — сказал Черышев-старший.

Напомним, что Иосифов дебютировал за клуб в матче 1/64 Кубка Испании против «Виктории». Футболист отметился одним забитым мячом. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу «Вильярреала».

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