Источник: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз его жизни и здоровью.
Источник: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 22 ноября к Канчельскису подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору». У клуба есть задолженность перед специалистом в размере €1,6 млн. Неизвестные предложили снизить сумму до €80 тыс., иначе Канчельскис может стать инвалидом.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с 2018 по 2020 год в качестве главного тренера.

Ранее Медведев заявил, что Левандовски заслужил «Золотой мяч».

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