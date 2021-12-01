Источник: Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз его жизни и здоровью.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 22 ноября к Канчельскису подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору». У клуба есть задолженность перед специалистом в размере €1,6 млн. Неизвестные предложили снизить сумму до €80 тыс., иначе Канчельскис может стать инвалидом.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с 2018 по 2020 год в качестве главного тренера.

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