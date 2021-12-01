Завьялов — о возможном снятии Клебо: бессмысленно как-то расценивать его поступок

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Чемпион мира 1982 года Александр Завьялов считает нормальным явлением возможное снятие норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.
Завьялов — о возможном снятии Клебо: бессмысленно как-то расценивать его поступок
  • AP

«Какие проблемы вообще? Зачем всю эту тему сейчас раздувать и выводы какие-то делать? У него есть свои мысли, свои недовольства, и это его право — принимать такие решения: будет он бежать, не будет он бежать… Это нормальное явление. Эти норвежцы сами себе на уме, я знаю, что это такое. Так же он в Руке не побежал, побоялся мороза. Поэтому бессмысленно как-то расценивать его поступок: плохой он или хороший. Оставим его в покое», — сказал Завьялов RT.

Ранее Завьялов заявил, что снятие Клебо ни на что не повлияет, пока он не конкурент российским лыжникам.

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