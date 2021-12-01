Завьялов: снятие Клебо ни на что не повлияет, пока он не конкурент российским лыжникам

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Чемпион мира 1982 года Александр Завьялов прокомментировал возможное снятие норвежца Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.
Завьялов: снятие Клебо ни на что не повлияет, пока он не конкурент российским лыжникам
  • AP

«Это его право — отказаться или не отказаться, что я могу сказать. Значит, какие-то есть причины на это, чтобы отказываться от второго этапа. Может, чего-то не хватает ему. Я не могу за него это решать. Всё равно его снятие ни на что не повлияет. На конкуренцию уж точно. Каким он там был на первом этапе? Шестым? Седьмым? Пока он не конкурент нашим ребятам. Особенно Большунову», — сказал Завьялов RT.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил возможное снятие Клебо с этапа КМ в Лиллехаммере.

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