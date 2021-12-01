Легков оценил возможное снятие Клебо с этапа КМ по лыжным гонкам в Лиллехаммере

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о возможном снятии норвежца Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.
Легков оценил возможное снятие Клебо с этапа КМ по лыжным гонкам в Лиллехаммере
  • AP

«Не знаю, какие у него обязательства, какие у него мысли на этот счёт. У Клебо есть свои спонсоры. Подобная ситуация в нашей федерации не может возникнуть. Мне без разницы, побежит он или нет, нашим лыжникам будет только на пользу его отсутствие в Лиллехаммере», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что присутствие Клебо в гонке делает её престижнее, так как норвежец является лидером мирового лыжного спорта.

«Российские лыжники всё чётко обговаривают с федерацией: либо ведётся совместная история, либо нет. Как они там решат, не знаю. Такие моменты вроде возникали, если не ошибаюсь, у Петтера Нортуга с норвежской федерацией, но там нашли компромисс. Не думаю, что Норвегия будет жертвовать лидером Кубка мира по лыжам, найдут решение. С ним и без него шансы у наших на победу есть», — добавил Легков.

Отмечалось, что трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может отказаться от участия в Кубке мира по лыжным гонкам из-за ситуации со спонсором. Клебо готов пойти на такой шаг, если федерация лыжных видов спорта Норвегии потребует, чтобы он выступал в комбинезоне с логотипом спонсора организации — стримингового сервиса Viaplay.

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное снятие Клебо с этапов КМ из-за ситуации со спонсором.

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