Губерниев отреагировал на возможное снятие Клебо с этапов КМ из-за ситуации со спонсором

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное снятие норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.
Губерниев отреагировал на возможное снятие Клебо с этапов КМ из-за ситуации со спонсором
  • AP

«У Йоханнеса Клебо были какие-то спонсорские дела, он был не согласен с решением федерации, вот так его наказывают. У него финансовые трения со спонсорством, он не согласен с решением федерации, он не хочет носить там нашивку. Сейчас они будут приходить к одному знаменателю и все. Либо его нагнут, или он не будет с ней бегать. Это их внутренние дела. Такие решения безусловно влияют на уровень конкуренции соревнований. Ведь если не будет бегать сильнейший лыжник мира, уровень конкуренции рухнет», — сказал Губерниев RT.

По его мнению, Клебо точно должен выступать, чтобы сборная России выигрывала у сильнейших лыжников планеты. Телеведущий также оценил шансы россиян на этапе в Лиллехаммере.

«Терентьев на первом этапе выиграл золото, но на втором этапе его ему гарантировать нельзя. Большунов ещё есть… Да куча людей. Другой вопрос, что без Клебо им полегче будет», — добавил Губерниев.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное снятие Клебо с этапа в Лиллехаммере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить