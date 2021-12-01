Губерниев отреагировал на возможное снятие Клебо с этапов КМ из-за ситуации со спонсором

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное снятие норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором.

«У Йоханнеса Клебо были какие-то спонсорские дела, он был не согласен с решением федерации, вот так его наказывают. У него финансовые трения со спонсорством, он не согласен с решением федерации, он не хочет носить там нашивку. Сейчас они будут приходить к одному знаменателю и все. Либо его нагнут, или он не будет с ней бегать. Это их внутренние дела. Такие решения безусловно влияют на уровень конкуренции соревнований. Ведь если не будет бегать сильнейший лыжник мира, уровень конкуренции рухнет», — сказал Губерниев RT.

По его мнению, Клебо точно должен выступать, чтобы сборная России выигрывала у сильнейших лыжников планеты. Телеведущий также оценил шансы россиян на этапе в Лиллехаммере.

«Терентьев на первом этапе выиграл золото, но на втором этапе его ему гарантировать нельзя. Большунов ещё есть… Да куча людей. Другой вопрос, что без Клебо им полегче будет», — добавил Губерниев.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное снятие Клебо с этапа в Лиллехаммере.