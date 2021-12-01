Бородавко — о возможном снятии Клебо с КМ: очень плохо для лыжного спорта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное снятие норвежца Йоханнеса Клебо со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

«Возможное неучастие Клебо в Лиллехаммере — очень плохо для лыжного спорта. Спортсмены, тот же Йоханнес, готовились к соревнованиям, для них это большой праздник, где они могут показать себя. Также это праздник для всех любителей лыжных гонок, которые ждут борьбы и хотят увидеть гонку между лидерами», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Отмечалось, что трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может отказаться от участия в Кубке мира по лыжным гонкам из-за ситуации со спонсором.

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 3 по 5 декабря.

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