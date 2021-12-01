Экхофф объяснилась за свои слова о российских биатлонистках

Десятикратная чемпионка мира по биатлону Тириль Экхофф объяснила свои слова о российских спортсменках, которых она назвала злыми.

«Перевод уровня Google Translate. Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими стервами. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто злятся. А наши слова перевели так, будто мы говорим о старухах», — цитирует Экхофф Aftonbladet.

В своём подкасте с подругой по сборной Норвегии Ингрид Тандревольд биатлонистка обсуждала поведение коллег. Норвежки заявили, что у россиянок пугающий взгляд.

Ранее Кристина Резцова рассказала о самоподготовке к этапам Кубка мира.