Экхофф объяснилась за свои слова о российских биатлонистках

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Десятикратная чемпионка мира по биатлону Тириль Экхофф объяснила свои слова о российских спортсменках, которых она назвала злыми.
Экхофф объяснилась за свои слова о российских биатлонистках
  • AP

«Перевод уровня Google Translate. Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими стервами. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто злятся. А наши слова перевели так, будто мы говорим о старухах», — цитирует Экхофф Aftonbladet.

В своём подкасте с подругой по сборной Норвегии Ингрид Тандревольд биатлонистка обсуждала поведение коллег. Норвежки заявили, что у россиянок пугающий взгляд.

Ранее Кристина Резцова рассказала о самоподготовке к этапам Кубка мира.

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