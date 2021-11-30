Кристина Резцова рассказала о самоподготовке к этапам Кубка мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о возвращении в спорт после рождения ребёнка.

«С тренерами сборной России я особо не коммуницировала в этом году. У лыжников есть правило, что девчонки, уходящие в декрет, через год возвращаются на то место, с которого уходили. У нас такого нет», — сказала биатлонистка в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.

Она также отметила, что не получила от тренеров внятного ответа. Её просили присутствовать на тренировках, но она не могла из-за ребёнка. В итоге Резцова решилась на самоподготовку.

«Я тренировалась с мужем, он мой лучший тренер. Иван провёл со мной нереальную работу. Ему надо ставить памятник за его терпение. Он, конечно, тоже не подарок, но меня терпеть невозможно. Когда мы только начинали общаться, он мне пытался что-то объяснять — и у нас чуть ли не до драк доходило», — добавила Резцова.

Напомним, что в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде биатлонистка заняла восьмое место, что является вторым лучшим результатом среди российских женщин. В спринте Резцова финишировала 33-й.

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