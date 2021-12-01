Пономарёв: футболисты сборной России не будут верить в Карпина

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о встрече футболистов сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Пономарёв: футболисты сборной России не будут верить в Карпина
  • AP

«Ребята в него не будут верить, если поймут, что он в любое время может соскочить. Они могли это воспринять так, будто ему плевать на футболистов. Он хотел собрать их и извиниться перед ними, сказать: «Я с вами, а вы со мной». Но слово не воробей», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он не верит, что футболисты вернули доверие к тренеру после сказанных слов о возможном уходе из сборной России.

Напомним, что Валерий Карпин после поражения сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 (0:1) заявил о возможном уходе. Позже он опроверг свои слова, сославшись на эмоции.

Ранее сообщалось, что France Football рассмотрит идею вручить Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.

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