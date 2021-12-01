France Football рассмотрит идею вручить Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год

Главный редактор France Football Паскаль Ферре допустил возможность вручить польскому форварду мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.

«То, что сказал Месси, было приятно и умно. Думаю, что нам не нужно поспешно принимать решение. Мы можем подумать об этом, и в то же время должны уважать историю «Золотого мяча», которая основана на голосовании. Мы не можем быть уверены, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году», — цитирует Ферре Watson.

Напомним, что обладатель приза «Золотой мяч» за 2021 год Лионель Месси на вручении заявил, что Левандовски должен был выиграть этот трофей в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса церемония была отменена.

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