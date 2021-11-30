«РБ Спорт»: Кубок «Матч Премьер» по футболу не состоится

Организаторы отказались от проведения выставочного турнира по футболу на Кубок «Матч Премьер» после отказа от участия в нём московского «Спартака».

Из-за неучастия красно-белых турнир потерял значительную часть медийной привлекательности, сообщает «РБ Спорт». Турнир с призовым фондом 20 млн рублей должен был проходить с 26 января по 4 февраля в испанской Марбелье. СМИ сообщали, что «Спартак» принял решение отказаться от участия в Кубке «Матч Премьер» и провести два тренировочных сбора в ОАЭ. Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — «Спартак» (1:1).