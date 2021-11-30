Колосков: у «Спартака» игры как не было, так и нет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — «Спартак» (1:1).

«Встреча мало была похожа на футбол. Всё-таки футбол — это игра с мячом, а в этом матче игры не было никакой совершенно. Футболисты обеих команд били мяч из одной штрафной площадки в другую. Ждали, пока кто-нибудь из них ошибётся. Как таковой игры я не увидел. Конечно, «Спартак» смотрелся получше соперника, но видны были элементарные ошибки. А самое главное, что такой футбол именуется примитивным. Я его дворовым называю. А игры у «Спартака» как не было, так и нет. Что в еврокубковых матчах, что в чемпионате. Игра одна и та же. Они бьют вперёд в надежде, чтобы Соболев упал либо голову подставил. Вот и вся игра», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает десятое место, имея 20 очков после 16 матчей.

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