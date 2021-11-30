Губерниев: Рассказова надо перевести в дубль «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью московского «Спартака» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1) .

«Рассказов в очередной раз привёз гол, да ещё и удалился. Для таких случаев всегда есть вторая команда. Николая нужно отправлять туда. Это нормальная практика. Когда у футболиста совсем не складывается игра, его нужно отправлять в дубль», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По словам комментатора, «Спартак» очень нестабилен в последнее время, красно-белых постоянно «лихорадит». Он подчеркнул, что столичная команда должна начать поиск новых футболистов на слабые позиции.

«Я уверен, что «Спартак» ещё не скоро придёт в себя. Быстро вернуться в былые кондиции не получится точно», — заключил Губерниев.

Рассказов (68-я минута) появился на поле в середине второго тайма. Главный судья матча Павел Кукуян из Сочи удалил его за вторую жёлтую карточку в концовке игры (на 86-й минуте).

«Спартак» и «Уфа сыграли вничью — 1:1. Мячи забили Алексей Никитин (на 70-й минуте) и Александр Соболев (на 90-й минуте, пенальти).

«Спартак» (20 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» (16) — на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

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