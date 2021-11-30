Булыкин высказался о шансах Месси на «Золотой мяч» в 2022 году

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах форварда ПСЖ Лионеля Месси на «Золотой мяч» в 2022 году.
Булыкин высказался о шансах Месси на «Золотой мяч» в 2022 году
  • AP

«Сейчас у Месси период адаптации в другом клубе, и он проходит не очень удачно. Время покажет, как у него будет получаться, сможет ли он выйти на свой уровень и опять выиграть «Золотой мяч», — заявил Булыкин в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время есть много футболистов, показывающих хорошую игру.

Как считает эксперт, за «Золотой мяч» могли бы побороться норвежский футболист Эрлинг Холанд и нападающий клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема.

Со своей стороны, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в беседе с радио Sputnik отметил, что о достоинствах Месси известно всем.

«В данной ситуации Месси вполне заслужил награду, хотя бы за то, что сборная Аргентины, капитаном которой он был, выиграла Кубок Америки. Вклад Месси в эту победу был огромен», — добавил он.

Ранее Месси прокомментировал завоевание «Золотого мяча».

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