Президент IIHF Тардиф не допускает отмены МЧМ-2021
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«У нас нет никаких беспокойств по поводу МЧМ в Эдмонтоне. Сегодня у нас была встреча с оргкомитетом, турнир должен состояться в любом случае. Единственное, что может поменяться, — протокол, и матчи могут пройти без зрителей. Но мы проведём этот турнир», — цитирует Тардифа «Чемпионат».
Соревнования пройдут в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
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