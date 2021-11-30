Президент IIHF Тардиф не допускает отмены МЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал возможную отмену Молодёжного чемпионата мира в связи с появлением нового штамма коронавируса.

«У нас нет никаких беспокойств по поводу МЧМ в Эдмонтоне. Сегодня у нас была встреча с оргкомитетом, турнир должен состояться в любом случае. Единственное, что может поменяться, — протокол, и матчи могут пройти без зрителей. Но мы проведём этот турнир», — цитирует Тардифа «Чемпионат».

Соревнования пройдут в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Молодёжная сборная России сыграет в группе B с командами Швейцарии, Словакии, Швеции и США.

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