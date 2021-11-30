Заварухин стал новым главным тренером «Автомобилиста»

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Новым главным тренером ХК «Автомобилист» был назначен 46-летний специалист Николай Заварухин.
Заварухин стал новым главным тренером «Автомобилиста»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

На этой должности Заварухин заменил прежнего наставника Билла Питерса. До назначения главным тренером российский специалист занимал должность ассистента.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 33 очка. 

Ранее сообщалось, что СКА уступил дома «Северстали» в матче КХЛ.

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