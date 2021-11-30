Источник: Карпин проведёт встречу с футболистами сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин проведёт встречу с её игроками.
Источник: Карпин проведёт встречу с футболистами сборной России
  • © РФС

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. По информации источника, встреча состоится в Москве 30 ноября.

Польша стала соперником сборной России по полуфиналу плей-офф. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия и сыграет дома 29 марта.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление футболиста «Локомотива» Рыбуса о сборной России.

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