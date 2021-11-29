В ЦСКА заявили, что не знают причин задержания болельщиков после матча с «Зенитом»

Заместитель генерального директора по безопасности московского ЦСКА Иван Уланов высказался о ситуации с задержанием армейских болельщиков после матча 16-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» (0:2).

«Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Да. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спрашивайте у полиции», — приводит слова Уланова «Матч ТВ».

Ранее Уланов занимал должность руководителя отдела по работе с болельщиками ЦСКА.

После матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками команды хозяев из-за устроенного фаер-шоу, после чего стала задержать фанатов на выходе и отправлять в автозаки. Через два часа после финального свистка на стадионе всё ещё оставались болельщики ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОНа массово задерживают болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит» за пиротехнику.