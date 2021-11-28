Боец MMA Бикрёв: не удивлён, что Александр Емельяненко проиграл Сантосу 

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв прокомментировал поражение соотечественника Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

«Вообще не удивлён, что Александр Емельяненко проиграл Сантосу. Я сразу говорил, что он проиграет. Правда, прогнозировал ему второй раунд, а он и первый не продержался (смеётся)», — цитирует Бикрёва «Чемпионат».

По его мнению, Емельяненко просто был не готов к бою, но и разговоры о реванше лучше не вести.

«То, что Сантос вызвал на бой Магомеда Исмаилова, уже интереснее. Этот бой будет куда зрелищнее, чем реванш Саши, который не имеет смысла», — добавил Бикрёв.

Сантос одолел 40-летнего соперника в первом раунде с помощью удушающего приёма. При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Емельяненко нет смысла завершать карьеру после боя с Сантосом.