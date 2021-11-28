Глава AMC Fight Nights не считает, что Александру Емельяненко нужно завершать карьеру

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что российскому бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко нет смысла завершать карьеру после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

«Александру Емельяненко нет смысла завершать карьеру. Он будет драться дальше, готовиться. Думаю, этот бой можно занести ему в актив», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Сантос одолел 40-летнего соперника в первом раунде с помощью удушающего приёма.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.

Ранее сообщалось, что Сантос доставлен в больницу после боя с Александром Емельяненко.