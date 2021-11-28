Глава AMC Fight Nights не считает, что Александру Емельяненко нужно завершать карьеру
«Александру Емельяненко нет смысла завершать карьеру. Он будет драться дальше, готовиться. Думаю, этот бой можно занести ему в актив», — цитирует Гаджиева ТАСС.
Сантос одолел 40-летнего соперника в первом раунде с помощью удушающего приёма.
Для Емельяненко это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.
При этом перед поединком россиянин перевесил соперника на 11 кг.
Ранее сообщалось, что Сантос доставлен в больницу после боя с Александром Емельяненко.